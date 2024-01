Wettskandal: Es waren keine „echten“ Pfeifen

Abschlusstraining gestern in Belek. Klingt ungewöhnlich in einem Trainingslager. Aber Rapid will schon den Ernstfall proben, so steigt heute die Generalprobe für das Cup-Viertelfinale gegen St. Pölten am 4. Februar. Und dennoch werden alle Kaderspieler zum Einsatz kommen. Weil Grün-Weiß binnen sechs Stunden zweimal testet. Anzunehmen, dass Trainer Klauß am Vormittag seine zweite Garnitur gegen Ungarns Zweitligisten Szeged bringt, ehe sich dann die erste Elf gegen Legia Warschau (15 Uhr, RapidTV live) einspielt.