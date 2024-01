Enthüllt: Neuer F1-Name von AlphaTauri steht fest!

Jetzt steht es fest: Das Formel-1-Team AlphaTauri wird in Zukunft als „Visa Cash App RB“ an den Start gehen! Im Rahmen einer langjährigen globalen Partnerschaft mit dem amerikanischen Kreditkartenunternehmen Visa wurde dies am Mittwoch rund eineinhalb Monate vor dem Saisonbeginn bekannt gegeben.