Zwei Weltmeister schnappen sich Austrias Jungstar

Ahnung vom Kicken haben Sie, die Herren Thierry Henry und Cesc Fabregas. Henry wurde mit Frankreich Welt- und Europameister (1998, 2000), Fabregas gewann mit Spanien einmal die WM (2010) und zweimal die EURO (2008, 2012). Dazu kommen bei beiden unzählige Titel auf Klubebene, gemeinsam spielten sie jahrelang bei Arsenal London zusammen. Seit geraumer Zeit verbindet das Duo das „Projekt FC Como“, der Klub aus Italien ist seit 2019 im Besitz der SENT Entertainment Ltd., einem Medien- und Unterhaltungsunternehmen mit Sitz in England, hinter dem eine indonesische Milliardärsfamilie steht.