Schladming: Wenn der Bier-Mann dreimal klingelt

Das Nightrace in Schladming genießt Kultstatus bei Skifans aus aller Welt. Längst legendär sind aber auch die After-Race-Partys in der Hohenhaus Tenne, keinen Schneeballwurf vom Zielbogen am Fuße der Planai entfernt. Von Marcel Hirscher bis Bode Miller, von Reini Herbst und Felix Neureuther bis Lucas Braathen oder Manuel Feller - im Ennstaler Party-Tempel unterstrich die Crème de la Crème der Slalom-Elite auch im Feiern ihre Extra-Klasse.