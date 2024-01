Rodler (17) rammt Tirolerin vor Augen ihres Sohnes

Fataler Freizeitunfall am Sonntagnachmittag in Steinach am Brenner im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Ein 17-jähriger Rodler krachte von hinten mit voller Wucht gegen eine Frau (39), die in Begleitung ihres sechsjährigen Sohnes war. Die Einheimische erlitt erhebliche Verletzungen und musste ins Spital eingeliefert werden.