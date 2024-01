Nightrace: Was Sie zu Anreise & Co. wissen müssen

Heuer steigt das legendäre Rennen zum 27. Mal - mit einer Besonderheit, die es bis dato erst einmal gab: Am Dienstag steht zuerst der Riesentorlauf an, dann folgt am Mittwoch der Slalom. Bleibt alles so, wie geplant, könnte das laut OK-Chef Andreas Schwab bis 2026 so bleiben.