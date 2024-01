„Die Politik arbeitet leider gegen den Tourismus!“

„Enormer wirtschaftlicher und immaterieller Schaden“

Auch das Thema Bürokratie brennt seit gefühlt ewigen Zeiten unter den Nägeln - und es wird immer noch aufwendiger und teurer für die Unternehmen, wenn alles, was vorgeschrieben wird, eingehalten wird. „Der Unternehmer steht täglich vor dem Problem, Gesetze zu brechen“, sind die Touristiker überzeugt. Das spiele auch in die aus ihrer Sicht selbst verschuldete Teuerung hinein: In keinem anderen europäischen Land ist die Inflation derzeit so hoch wie in Österreich: 2023 lag sie im Schnitt bei 7,8%, in der EU bei 2,9%. Die Schweiz und Italien liegen gar unter 2% bzw. 1% Inflation.