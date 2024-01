Großes Schweigen nach Stürzen im Seniorenheim

Im Gegenzug warten über 30 Wörglerinnen und Wörgler Senioren dringend auf einen altersgerechten Wohnplatz in ihrer Heimatgemeinde. Die „Tiroler Krone“ erfuhr am 11. Jänner aus mehreren vertraulichen Quellen von diesen Missständen im Pflegebereich und versuchte, mit dem zuständigen Heimleiter in Kontakt zu treten. Dies gelang auch kurzfristig in einem Telefonat am Vormittag desselben Tages, in welchem dieser zusagte, am frühen Nachmittag für Fragen zur Verfügung zu stehen. Dem war aber nicht so, der Heimleiter war für die „Krone“ nicht mehr erreichbar.