Silber und Bronze zum Auftakt für Österreich

„Gefühl kenne ich so eigentlich gar nicht“

Die gleichaltrige Riedl lag etwas mehr als eine Sekunde hinter der deutschen Siegerin Antonia Pietschmann. „Es ist einfach nur schön. Ich war vor dem Start richtig nervös, das Gefühl kenne ich so eigentlich gar nicht. Aber ich habe mir dann die Videos vom Training noch einmal in Ruhe angeschaut und relativ schnell den Fokus auf meinen ersten Lauf richten können. Den Input von den Trainer:innen konnte ich heute perfekt in der Bahn umsetzen“, sagte Riedl.