Seifriedsberger bei Prevc-Sieg beste ÖSV-Dame

Nika Prevc hat am Freitag in Zao bereits ihren fünften Weltcupsieg in dieser Saison gefeiert. Die 18-jährige Schwester des Ex-Weltcup-Gesamtsiegers Peter Prevc hat damit ihre Führung im Skisprung-Weltcup auf Sapporo-Siegerin Yuki Ito auf 89 Punkte ausgebaut. Ito musste sich der Slowenin, die bei 98,5 und 96 Metern landete, in Zao um 12,3 Zähler geschlagen geben, Dritte wurde die Kanadierin Alexandria Loutitt. Beste Österreicherin war Jacqueline Seifriedsberger als Sechste.