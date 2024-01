Davor sollten sich Gamer laut WHO in Acht nehmen

Etwa jeder Fünfte in Österreich - rund 1,7 Millionen Menschen - lebt mit einer Form der Hörbeeinträchtigung. Problematisch wird diese vor allem, wenn sie unerkannt bzw. unbehandelt bleibt, was zu Isolation, Depressionen und Demenz führen kann. Betroffen sind vor allem Ältere (bei den Über-60-Jährigen 30 und bei den Über-65-Jährigen 50 Prozent), doch auch Kinder (ein bis zwei Prozent) und vor allem Jugendliche (15 Prozent). Als mögliche Ursache nennt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nun eine bis dato weitgehend unbeachtete „Lärmquelle“: Videospiele.