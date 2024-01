Dieser Edelfan ist eine ganz große Hilfe für Rapid

Der am 10. November 1951 gegründete Klub der Freunde des S.C. Rapid ist die am längsten bestehende Anhängervereinigung Österreichs und sogar einer der ältesten Fanklubs Europas! Der heutige Obmann Martin Reiser, der zufällig am 10. November 1973 auf der Pfarrwiese sein erstes Rapid-Match sah, ist seit 38 Jahren ein ganz wichtiger Helfer für alle Spieler und Trainer der Hütteldorfer.