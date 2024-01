Wanderer schafften in Tirol Abstieg nicht mehr

Von Hubschrauber geborgen

Gegen 13.30 Uhr erreichten die Wanderer völlig entkräftet ihr Ziel. Nachdem die Tiefentalalm allerdings unerwartet geschlossen war und sie für einen Abstieg im Tiefschnee nicht mehr ausreichend Kräftereserven hatten, verständigten sie die Rettungskräfte. „Die zwei Deutschen und ihr Hund wurden in der Folge von der Besatzung des Polizeihubschraubers unverletzt geborgen und in das Tal nach Piösmes geflogen“, so die Exekutive. Im Einsatz standen die Crew des Polizeihubschraubers, die Bergrettung Innerpitztal mit zwei Einsatzkräften sowie ein Alpinpolizist der Inspektion Wenns.