Erste Bilder vom künftigen „Campus der Zukunft“

Das war ausschlaggebend

Juryvorsitzender Roland Gnaiger erläuterte, warum das Konzept von Pucher die Jury überzeugt hat: „Das Siegerprojekt überrascht mit seiner einzigartigen konzeptionellen Lösung: Anstelle von Zubauten wird der Bestand durch eine Aufstockung in die Höhe entwickelt. Die Folge ist mehrfach gewinnbringend: 1. Die bauliche Erweiterung bleibt weitgehend unsichtbar; damit wird die denkmalrelevante Erscheinung nahezu ungestört erhalten. 2. Der umliegende Grünraum wird am nachhaltigsten geschont. 3. Durch die Höhenerweiterung werden die bestehenden, großzügigen Aufenthalts- und Verteilerbereiche gestärkt und gewinnen zusätzlich an Attraktivität. 4. Der bislang sehr unbefriedigend angebundene nördliche Bauteil (B) wird in idealer Weise mit dem Hauptbauwerk verbunden. 5. Die Homebases von KUL und PHDL stehen zu den zentralen Aufenthalts-, Kommunikations- und Lehrbereichen in einer gleichberechtigten Beziehung.“