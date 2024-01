Älteste Stadt schon seit 12 Jahren am Abstellgleis

„Man hält uns seit Jahren hin“

Museumsverein-Obmann Gottfried Kneifel, der in der damaligen Funktion als Seniorenbundobmann mehrmals interveniert hat: „Man hält uns seit Jahren hin. Einen derartigen Aufzug, der nötig wäre, um älteren und beeinträchtigten Menschen, aber auch Familien mit Kinderwägen die Reise zu erleichtern, gibt es sogar in Asten oder in Seitenstetten, nur bei uns in Enns nicht.“ Grund genug für die „Krone“, bei den ÖBB nachzufragen. Den langersehnten Umbau hat man dort noch auf der Agenda, Sprecher Klaus Baumgartner: „Bis spätestens 2026 sind die Gleise zwei und drei barrierefrei erreichbar.“