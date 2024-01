Steirisches Kreditgeschäft komplett eingebrochen

Österreich hinkt bei der Inflation hinterher

Neben den Kreditzinsen soll im heurigen Jahr auch die Inflation weiter zurückgehen. „Wir bewegen uns in die richtige Richtung“, nickt Fabisch. „Ich rechne damit, dass die Inflation in Österreich von aktuell 5,3 Prozent bis Jahresende auf 4 Prozent sinken wird. In Österreich ist der Dienstleistungsbereich stark ausgeprägt - dazu die durch die Gasabhängigkeit nach wie vor hohen Energiepreise. Deshalb sind wir hinter anderen Ländern zurück, aber es ist Besserung in Sicht.“