„Fast keiner will sich mehr zum Narren machen“

Auflagen nicht Thema

„Die Auflagen waren bei uns für heuer kein Thema, denn so weit ist es gar nicht erst gekommen“, klärt der krankheitsbedingt etwas angeschlagene Ebelsberger Faschingsgildepräsident Wolfgang Harrer (74) im Gespräch mit der „Krone“ auf. „Für so einen großen Faschingsumzug wie unseren im Linzer Stadtzentrum hätte man mit der Planung schon vorm letzten Sommer beginnen müssen. Dafür fehlen uns in der Gilde schlichtweg die Leute. Es ist schon ein bisschen traurig, aber immer weniger wollen sich heutzutage zum Narren machen. Drum freut es mich auch umso mehr, dass wir trotzdem gerade wieder eine neue Gruppe an jungen Gardemädchen aufbauen“, so Wolfgang Harrer, der hofft, dass die Linzer auch ohne Faschingsumzug die fünfte Jahreszeit heuer ausgelassen begehen.