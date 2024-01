Die kleine Botin lässt den Winter zaubern

Eis-Scheiben

Die Scheiben entstehen durch Wasser und ein paar Beeren oder Blätter in kleinen Schalen, die ich einfach über Nacht im Garten stehen lasse. Wasser etwa 2 cm hoch in der Schale stehen lassen, so werden die Scheiben nicht zu schwer, um dann aufgehängt in der Wintersonne zu glitzern. Wenn das Wasser ganz durchgefroren ist, nehme ich die Scheibe raus, steche am Rand vorsichtig mit einer heißen Stricknadel ein Loch, fädle einen Faden durch und hänge die zarten Scheiben auf.