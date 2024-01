Viel Druck auf Salzburgs Kindergärten

Die zuständige FPÖ-Landesvize Marlene Svazek reagierte darauf beleidigt und brachte mit Vorwürfen Emotionen in die Debatte. So meinte Svazek selbst zur Berufsgruppe, sie würde die Zusatzkräfte „madig machen und abqualifizieren“. Davon war in der Stellungnahme der Berufsgruppe aber nie die Rede. Auch auf weiteren Ebenen übte die FPÖ Druck auf die Kindergärtnerinnen aus. Im Landtag wünschte sich Svazek am Mittwoch dann plötzlich auf eine „Versachlichung der Diskussion“.