Liefering kann das Titelrennen mitentscheiden

Für Liefering geht es in der Zweitliga-Saison um nichts mehr. Für den heutigen Gegner Admira aber noch um den Meistertitel. Die Südstädter liegen zwei Runden vor Schluss zwei Punkte hinter Ried. Dass die Jungbullen mit voller Kapelle kommen, ist aber unwahrscheinlich. Denn Samstag geht es für Salzburgs U18 gegen Austria Wien noch um den Titel in der Jugendliga. „Es ist klar, dass es von der Zahl her überschaubar sein wird, da wir sowieso nicht den allergrößten Kader haben“, betonte Liefering-Trainer Daniel Beichler. Neben den Verletzten sind auch noch Torhüter Christian Zawieschitzky (wegen Torraubs gegen Rapid II) und Verteidiger Marcel Moswitzer (fünfte gelbe Karte) zum Zuschauen verdammt.