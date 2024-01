Digitaler Euro noch großer Unbekannter

Der Euro selbst genießt der Umfrage nach ebenfalls nicht viel Vertrauen. Ungefähr vier von zehn Befragten (42 Prozent) gaben an, der Gemeinschaftswährung wenig zu vertrauen. „Gerade in Zeiten hoher Inflation rückt der Euro ins Zentrum des Geschehens. Wie so oft ist er Sündenbock für vieles, aber gleichzeitig Stabilitätsanker und Identifikationssymbol für die europäische Einigung (...)“, heißt es in einer Aussendung der ÖGfE.