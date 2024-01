Nach Sturz bewusstlos: Elfjähriger rettete Vater

Alles im Erste-Hilfe-Kurs gelernt

Als er nachschaute, fand er seinen Vater regungslos am Boden liegend. Anstatt in Panik zu verfallen, handelte Fabiano entschlossen: „Ich sprach ihn an und kontrollierte seine Atmung. Er war bewusstlos.“ Der Schüler brachte seinen Vater in die stabile Seitenlage, setzte einen Notruf ab und öffnete das Einfahrtstor - das alles hatte er bei einem Erste-Hilfe-Kurs in der Schule erlernt. Seine Kenntnisse vertiefte er beim Landesbewerb, wo er das Leistungsabzeichen in Silber erhielt.