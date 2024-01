Deal perfekt! Sturm Graz holt Liverpool-Torhüter

Der 22-Jährige ist ehemaliger tschechischer U21-Teamspieler und war zuletzt für Liverpools U21 in der Premier League II sowie für Stockport in der League Two aktiv. Im Herbst stand Jaros auch dreimal im Kader der ersten Mannschaft in der Europa League. Bereits am Montag trainiert er erstmals mit der Sturm-Mannschaft, bevor es am Dienstag ins Kurztrainingslager nach Catez geht.