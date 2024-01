Doppelmord: 29-Jähriger nun in Graz vor Gericht

Kommenden Freitag muss sich der mutmaßliche Doppelmörder in Graz vor den Geschworenen verantworten. Er soll zur Bluttat an seiner Freundin - die beiden führten eine Sado-Maso-Beziehung - geständig sein. Den Mord an dem 31-Jährigen leugnet er aber. Er habe sich selber töten wollen, indem er auf der Autobahn gegen eine Tunnelwand fährt. Doch auf dem Weg dorthin sei er abgelenkt geworden: „Während der Fahrt bemerkte er an seinem Unterarm eine tiefe, blutende Schnittverletzung. Er wollte die Verletzung mit der rechten Hand abdrücken und kam dadurch auf die Gegenfahrbahn“, sagt sein Verteidiger Gerald Ruhri. Die Wunde zog er sich zu, als er seine 39-jährige Freundin in deren Wohnung in Wetzelsdorf erstach.