ÖBB investieren heuer 579 Millionen Euro in Tirol

Um 91 Mio. Euro mehr als noch im Vorjahr wollen die ÖBB im Jahr 2024 in die Tiroler Bahninfrastruktur investieren. Damit will man die Basis für ein bequemes, klimaschonendes und sicheres Reisen schaffen. „Die Bahn ist das zentrale Rückgrat des öffentlichen Verkehrs“, erklärt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. In Summe fließen bis 2029 rund 3825 Mio. Euro in die Infrastruktur in ganz Österreich.