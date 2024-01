15-mal in Autos eingebrochen - Mann (32) verhaftet

Nach zahlreichen Einbruchsdiebstählen in abgestellte Fahrzeuge in den Bezirken Leibnitz und Südoststeiermark nahmen Polizisten einen Tatverdächtigen nach kurzer Flucht fest. Ihm werden zumindest 19 Straftaten zur Last gelegt. Der Mann (32) wurde in die Justizanstalt eingeliefert.