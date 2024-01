Baumgartner-Wechsel: Bei FIFA in der Warteschleife

Logisch, der 24-Jährige wurde ja einst in der AKA St. Pölten, also der NÖ-Talenteschmiede, ausgebildet, deswegen hätte eigentlich ein Solidaritätsbeitrag von 472.500 € an den NÖFV fließen sollen. Die Betonung liegt auf eigentlich! Bis heute wartet man vergebens auf den erhofften Geldregen. NÖFV-Präsident Johann Gartner: „Grundsätzlich ist es so, dass die Ablöse zunächst an die FIFA geht und dann an die Klubs oder Verbände. Das kann man mit einer Abwicklung wie beim Notar vergleichen.“ Einem offenbar sehr schlechten. „Ich kann nicht nachvollziehen, warum da nichts weitergeht. Die schwimmen ja eh im Geld.“