„Es sieht gut aus“: Kalajdzic-Wechsel steht bevor

Dort kommt Kalajdzic, der im September 2022 einen Kreuzbandriss erlitten hatte, in dieser Saison kaum zu Einsatzminuten. In der Premier League gehörte er nur einmal zur Startformation, dazu kamen zwei Partien im EFL Cup von Beginn an. In der Liga legte er letztmals am 9. Dezember einen Kurzauftritt hin.