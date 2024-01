Drei Matchbälle - Nadal scheidet trotzdem aus

Spaniens Altmeister Rafael Nadal ist beim Tennisturnier in Brisbane im Viertelfinale ausgeschieden. Der 37-Jährige unterlag am Freitag im Viertelfinale dem Australier Jordan Thompson 7:5,6:7(6),3:6. Thompson wehrte in Satz zwei drei Matchbälle ab und zwang den Auftaktbezwinger von Dominic Thiem nach 3:26 Stunden in die Knie. Nadal nahm im dritten Satz eine Behandlungspause, spielte danach freilich ohne sichtliche Einschränkungen weiter.