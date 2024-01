Partytiger lässt es nur auf der Schanze krachen

Im Moment lässt es Jan lieber auf den Schanzen krachen. Weil das Paket mit Körper und Material bestens stimmt, fühlt er sich in der Form seines Lebens: „Die Konstanz passt, ich kann nun öfter vorne reinhupfen.“ Hörl ist auch viel selbstbewusster geworden. Als letzter Springer am Zitterbalken hatte der Halbzeit-Führende in Innsbruck viel Zeit zum Nachdenken: „Es macht mich sehr stolz, dass ich es runtergebracht habe.“