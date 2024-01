Heraf startet bei Lustenau mit Transfer-News

Heraf startete mit den Spielern zu Mittag auf dem Kunstrasen Herrenried in seine zweite Amtszeit als Lustenau-Coach. Von 2003 bis 2005 hatte er im Ländle erste Erfahrungen als Profi-Cheftrainer gesammelt. Auf den 56-Jährigen und sein Team wartet Abstiegskampf pur. Körperlich und mental fit machen will Heraf seine Spieler zunächst kommende Woche bei einem Kurztrainingslager im Bregenzerwald. Nach einigen Testspielen geht es Ende Jänner noch für eine Woche nach Side an die türkische Riviera.