Neuer Campus soll bis Jahresmitte fertig sein

Das ehemalige Unternehmen DFT hat die Wirtschaftsagentur Burgenland nach der Commerzialbank-Pleite – wie berichtet – gemeinsam mit privaten Investoren gekauft. Die Bauarbeiten für den neuen „Campus für Bessere Energie“ am Standort sind voll im Zeitplan. Den Startpunkt dafür legte die Firma Scioflex Hydrogen mit der Errichtung von Labor- und Büroflächen. Mittlerweile haben sich auch bereits weitere Firmen angesiedelt. Aktuell sind rund 140 Mitarbeiter am Standort beschäftigt. Am Gelände entsteht außerdem auch ein öffentlicher Ladepark für E-Autos.