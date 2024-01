„Influencerin“ treibt falsches Spiel mit Stars

Stars zeigen sich hartnäckig

Auch ein - namentlich nicht genannter - Bekannter von Cristiano Ronaldo habe Kontakt aufgenommen. „Es gab einen kleinen Moment, in dem ich dachte: ‘Was zum Teufel ist hier los?“, gibt der Erfinder zu. Allerdings sind alle Versuche bei der „Italienerin“ zu landen ohnehin zum Scheitern verurteilt. Wenngleich sich einige Verehrer durchaus hartnäckig zeigen. So soll auch ein deutscher Fußball-Profi sein Glück versucht und sich dabei durchaus beharrlich gezeigt haben. Am Ende konnte aber auch er nicht bei Pellegrini landen.