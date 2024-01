Arbeiten im Ruhestand?

Nicht selten entscheiden sich Pensionierte dafür, weiterhin einer Arbeit nachzugehen - sei es aus Leidenschaft, zur Aufbesserung der Pension oder um sozial aktiv zu bleiben. Haben Sie sich entschieden, im Ruhestand zu arbeiten? Welche Tätigkeiten üben Sie aus und was motiviert Sie dabei? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit der Arbeit in der Pension mit uns und der „Krone“-Community unten in den Kommentaren!