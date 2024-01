Neymar-Transfer zu PSG wird von Justiz untersucht

Bis in höchste Ebenen

Angeblich geht aus ihnen hervor, dass Renson den Klub beeinflusst haben könnte, sich steuerliche Begünstigungen zu verschaffen. Im Gegenzug habe Renson Eintrittskarten und andere Privilegien erhalten. Brisant auch: Die Affäre soll in höchste Ebenen reichen. Denn auch PSG-Präsident Nasser Al Khelaifi war offenbar in Treffen verwickelt. Falls sich die Vorwürfe erhärten, drohen dem Pariser Klub heftige Strafen und Sanktionen.