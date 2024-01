Rotes Kreuz warnt vor autonomen Waffensystemen

„Bisher kennen wir den ‘Terminator‘ nur aus dem Fernsehen. Viele Menschen glauben immer noch, dass er nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Leider stimmt das schon länger nicht mehr. Waffensysteme, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind, kommen bereits heute in der Ukraine und in anderen Kriegsgebieten zum Einsatz. Wie die künstliche Intelligenz entwickelt sich auch die damit ausgestattete Waffentechnologie exponentiell, also mit sehr hoher Geschwindigkeit“, so Schöpfer. Diese Entwicklungen müssten gestoppt werden, ansonsten würden Kriege drohen, „die in ihrer Brutalität und Menschenverachtung alles bisher Gekannte in den Schatten stellen“.