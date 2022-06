Israel: Kampfroboter M-RCV soll Panzer bekämpfen

Neben dem Kampf soll der Roboter auch für Aufklärungsaufgaben eingesetzt werden können: Der M-RCV könne komplett autonom in jedem Gelände, bei jedem Wetter und zu jeder Tages- und Nachtzeit Aufklärungsmissionen erledigen - und zwar mit einem Minimum an Eingriffen per Fernsteuerung, verspricht der Hersteller. Ein Feldtest des M-RCV soll 2023 starten.