Schneesicherheit sorgt für gute Pisten-Stimmung

„Wir sind sehr zufrieden“, berichtet Peter Marko, Geschäftsführer der Silvretta Montafon. Dass auch in herausfordernden Zeiten die Kassen klingeln, hängt nicht zuletzt mit den guten Pistenverhältnissen am Berg zusammen. In seiner elfjährigen Tätigkeit im Montafon habe es noch nie so viel Schnee über Weihnachten und Silvester gegeben.