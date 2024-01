Nach Silvester: Entlaufene Hunde fordern Tierheime

Psychische Folgen

Was die Böller mit Tieren anrichten, ist auch anhand von Staffordshire-Hündin „Kyra“ deutlich zu sehen. Sie verbrachte ihren ersten Jahreswechsel im Tierheim und hatte sich, wie berichtet, in Panik mit den Zähnen in der Gittertüre des Zwingers verbissen. „Seitdem hat sie riesige Angst vor dem Alleinsein“, weiß Leiterin Andrea Specht, die zu bedenken gibt: „Hunde, die zu Silvester durch den Lärm davonlaufen, verirren sich meist und finden nicht mehr nach Hause.“