Walkner: „Ich habe über Sterbehilfe nachgedacht!“

Unfassbar: Im Fuß war ein einzelner Knochen in 31 Teile zersplittert - und von drei den Fuß durchblutenden Adern seien nur mehr zwei funktionstüchtig gewesen. „Wenn mir das in Afrika passiert, ist mein Fuß nicht zu retten“, so Walkner. Selbst in den USA, wo die Möglichkeiten entgegen gängiger Vorurteile über das Gesundheitssystem doch bedeutend größer und besser sind, sei es keine abgemachte Sache gewesen, dass der Fuß dran bleiben würde.