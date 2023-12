KTM-Fahrer Walkner hat mehrstündige OP hinter sich

„Wie ein Puzzlespiel“

Mittwoch unterzog sich der KTM-Fahrer seine ersten Operation. Der mehrstündige Eingriff verlief laut den Ärzten sehr zufriedenstellend, berichtet Walkner in einer Aussendung. „Prim. Plecko und sein Team haben extrem lange an meinem Fuß gearbeitet. Sie haben so lange operiert wie es nötig war, um das Maximum an Rekonstruktion rauszuholen. So ein Trümmerbruch ist wie ein Puzzlespiel wo einzelne Knochenteile in akribischer Feinarbeit wieder zusammengebaut werden müssen. Laut den Ärzten sieht es sehr gut aus“, freute sich der Kuchler. Die weiteren Eingriffe zur Sanierung der Weichteile sowie am Kniegelenk sind nach den Feiertagen geplant.