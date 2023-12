Trümmerbruch! Walkner musste erneut unters Messer

Der Motorrad-Sportler, der sich auch einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hatte, wird zumindest zwei weitere Wochen im Krankenhaus bleiben müssen, ehe die Reha beginnen kann. „Primarius Plecko und sein Team haben extrem lange an meinem Fuß gearbeitet. Sie haben so lange operiert wie es nötig war, um das Maximum an Rekonstruktion rauszuholen. So ein Trümmerbruch ist wie ein Puzzlespiel, wo einzelne Knochenteile in akribischer Feinarbeit wieder zusammengebaut werden müssen“, meinte Walkner in einer Aussendung vom Freitag.