Tirols Bergretter mit Heli zu Unglücksort geflogen

Schon am Neujahrstag gab es in Tirol das erste Todesopfer in den Bergen zu beklagen, wie die „Krone“ berichtete. Ein Deutscher (54) stürzte bei einer Wanderung zum Bärenkopf 30 Meter ab. Für den Alpinisten kam jede Hilfe zu spät. Martin Roner, Ortsstellenleiter der Bergrettung Maurach, war bei dem Einsatz dabei.