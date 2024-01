Frau sollte Fitnessstudio 5148 € zahlen - pro Jahr

Monats- statt Jahresabo

Rechtlich umstritten ist, ob eine Zwölf-Monatsbindung bei Fitnessstudios zulässig ist. Wird diese Laufzeit gewählt, kann eine vorzeitige Vertragsauflösung möglicherweise nicht oder nur durch einen Rechtsstreit durchgesetzt werden. Sind Konsumenten unsicher, wie lange die Motivation anhält, sollte ein monatlich kündbares Abo gewählt werden, so die Konsumentenschützer. Immer mehr Fitnessstudios bieten derartige Tarife an. Bei diesen fallen zwar etwas höhere monatliche Gebühren als bei der Jahresbindung an, der Vertrag kann aber vergleichsweise rasch beendet werden.