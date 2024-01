26.000 Fahrgäste zu Silvester mit Öffis unterwegs

Das flächendeckende kostenlose Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln in der Silvesternacht in Tirol ist offenbar erneut auf starke Nachfrage gestoßen. Mehr als 26.000 Personen fuhren in der Silvesternacht mit Bus oder Bahn durch das Bundesland. Alle Tiroler Öffis waren zwischen 20 Uhr am 31. Dezember und 5 Uhr am Neujahrstag kostenlos gewesen.