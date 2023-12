Wagemutige Silvestertiger sprangen in Achensee

1000 Euro Preisgeld

Knapp 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen dieses Mal an den Start und die wagemutigen Wasserratten hatten einiges an Kälteresistenz unter Beweis zu stellen: Fünf Grad Celsius Wassertemperatur, drei Meter Sprunghöhe und insgesamt 50 Meter Schwimmdistanz - so die Herausforderungen für die Kategorie „Sport“, in der die Schwimmerinnen und Schwimmer jeweils zu zweit im Kampf gegen den inneren Schweinehund antraten.