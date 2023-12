Nach Schussattentat bleibt Prager Uni geschlossen

Vor Blutbad auch Mann und Baby sowie Vater getötet

Polizeiangaben zufolge hatte der Schütze bereits am 15. Dezember in einem Prager Vorort willkürlich einen Mann und dessen zwei Monate alte Tochter getötet. Kurz vor dem Angriff in der Karls-Universität hatte er zudem seinen Vater in ihrem gemeinsamen Wohnhaus getötet.