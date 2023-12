Sturm sorgt an Kaliforniens Küste für Riesenwellen

Bis zu zehn Meter hohe Wellen prognostiziert

Der Wellengang wird keine Eintagsfliege sein: In einigen Gebieten der kalifornischen Küste soll es am Wochenende hohe Wellen geben - manche bis zu zehn Meter hoch. Die Wellen dürften Hochwasser auslösen, die sich von der Grenze zwischen den USA und Mexiko bis in den Norden der Bay Area erstrecken können, heißt es.