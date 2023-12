Engländer (19) kracht beim Nachtrodeln gegen Baum

Bergung per nachtflugtauglichem Helikopter

Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem nachtflugtauglichen Helikopter in die Klinik im bayrischen Kempten geflogen. Die restlichen Mitglieder der Gruppe wurden vom Kriseninterventionsteam Kleinwalsertal betreut. Am Rettungseinsatz waren insgesamt rund 25 Personen beteiligt.