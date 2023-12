Wann auch Sie eine Enteignung treffen kann

Ihr Eigentum ist in Österreich prinzipiell verfassungsrechtlich vor staatlichen Zugriffen geschützt - und doch gibt es Ausnahmen. So können Sie in bestimmten Fällen auch enteignet werden. Krone+ erklärt, wann so etwas passieren kann, wer Ihnen was wegnehmen darf und wie Sie sich unter Umständen gegen diese Zwangsmaßnahme „wehren“ können.